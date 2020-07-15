В законе пропишут право росгвардейцев не представляться при задержании
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил поправку ко второму чтению законопроекта, обязывающего сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение.
Как отмечает ТАСС, авторы поправки предлагают сделать исключение для случаев, когда необходимо незамедлительно пресечь преступление или правонарушение, в том числе при задержании.
В первом чтении законопроекта право росгвардейцев не представляться было прописано только для случаев, когда возникает угроза жизни или здоровью.
На данным момент российское законодательство не обязывает сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданину. В ведомстве, однако, утверждают, что в целях недопущения конфликтных ситуаций всё же рекомендуют сотрудникам называть место службы и звание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru