Минюст внес главу ФБК* Певчих в список иноагентов

Также ведомство внесло в реестр ее соратника Георгия Албурова, публициста Владимира Пастухова, оперную певицу Марию Максакову, издание «ТАЙГА ИНФО», организацию «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

Всего список иноагентов пополнили восемь человек и четыре организации.

Ранее в Госдуме предложили лишать иностранных агентов государственной поддержки, передает «Радиоточка НСН».

