Минюст внес главу ФБК* Певчих в список иноагентов
Министерство юстиции России 5 мая внесло в список иностранных агентов главу Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ) Марию Певчих.
Также ведомство внесло в реестр ее соратника Георгия Албурова, публициста Владимира Пастухова, оперную певицу Марию Максакову, издание «ТАЙГА ИНФО», организацию «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».
Всего список иноагентов пополнили восемь человек и четыре организации.
Ранее в Госдуме предложили лишать иностранных агентов государственной поддержки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru