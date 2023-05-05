Минюст внес главу ФБК* Певчих в список иноагентов

Министерство юстиции России 5 мая внесло в список иностранных агентов главу Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ) Марию Певчих.

Журналист Христо Грозев включен в реестр иноагентов

Также ведомство внесло в реестр ее соратника Георгия Албурова, публициста Владимира Пастухова, оперную певицу Марию Максакову, издание «ТАЙГА ИНФО», организацию «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

Всего список иноагентов пополнили восемь человек и четыре организации.

Ранее в Госдуме предложили лишать иностранных агентов государственной поддержки, передает «Радиоточка НСН».

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