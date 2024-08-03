В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Заиграевском районе Бурятии из-за сильных дождей, сообщили в Минтрансе республики.

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Из-за сильных дождей в Заиграевском районе под водой оказались местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае.

По словам министра транспорта Бурятии Александра Гоге, ущерб, нанесенный стихией, пока сложно оценить.

Ранее град и снег неожиданно выпали в Казани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/opershtab23
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