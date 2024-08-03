В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС
3 августа 202414:57
Режим ЧС ввели в Заиграевском районе Бурятии из-за сильных дождей, сообщили в Минтрансе республики.
Из-за сильных дождей в Заиграевском районе под водой оказались местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае.
По словам министра транспорта Бурятии Александра Гоге, ущерб, нанесенный стихией, пока сложно оценить.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru