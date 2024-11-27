В Забайкальском крае ввели запрет на продажу алкоголя 9 мая

В Курской области ликвидирована группа оккупантов в форме НАТО

Около 140 тысяч человек в Херсонской области остались без электричества в результате отключения высоковольтной ЛЭП

Президент России распорядился установить День морской пехоты

В авиакомпании «Азимут» назвали причину жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Антальи

В Великобритании задержали одного из самых разыскиваемых ФБР преступников