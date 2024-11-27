В Забайкальском крае ввели запрет на продажу алкоголя 9 мая

В Забайкальском крае депутаты краевого законодательного собрания поддержали законопроект, устанавливающий в регионе запрет на продажу любых алкогольных напитков в День Победы 9 мая, передает ТАСС.

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В краевом правительстве подчеркнули, что данную меру поддержали все ветераны. Там также указали, что запрет на алкоголь в праздничный день станет шагом к тому, чтобы сохранить атмосферу уважения и памяти о тех, кто сражался за нашу страну.

Ранее в Челябинске запретили продажу алкоголя ночью в барах, размещенных в жилых домах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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