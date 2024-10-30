Песков: Дискуссии об ограничении продажи алкоголя в России не ведется
Дискуссии об ограничении продажи алкоголя в России на данный момент не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что решение об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области – прерогатива региональных властей, они имеют на это право. По словам Пескова, в этой области были различные опыты, которые легко поддаются анализу.
Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат по будням двумя часами в обед - с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. По его словам губернатора, 71% смертей среди жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем.
Регионы могут сами устанавливать ограничения на продажу алкоголя, но только запрет на продажу в выходные поможет решить проблему смертности от чрезмерного потребления спиртного, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru