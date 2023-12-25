Путин внес изменения в правила депортации мигрантов

Отмечается, что изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, срок нахождения лиц без гражданства и мигрантов, которые подлежат выдворению из России, в специальных учреждениях не может превышать 90 дней.

Также разрешается заменять депортацию обязательными работами на срок до 200 часов или штрафом до 50 тысяч рублей, если суд сочтет ее мерой, которая ограничивает право на уважение частной жизни, а также если другое государство откажется принять человека.

Ранее следователи в Москве установили причастность 11 мигрантов к нападению на сотрудников правоохранительных органов у рынка «Садовод». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

