В Нижегородской области обнаружили тело 12-летней школьницы

В лесу около поселка Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области обнаружили тело 12-летней девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону.

Отмечается, что утром в четверг 12-летняя девочка не вернулась домой из школы. Вечером этого дня тело ребенка было найдено в ближайшей лесополосе. В следкоме заявили, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего".

В поселок прибыли следователи-криминалисты Балахнинского межрайонного следственного отдела областного СУСК, а также сотрудники ГУ МВД. В настоящий момент проходит опрос свидетелей, проводятся экспертизы и оперативно-розыскные мероприятия.