В Нижегородской области обнаружили тело 12-летней школьницы
В лесу около поселка Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области обнаружили тело 12-летней девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону.
Отмечается, что утром в четверг 12-летняя девочка не вернулась домой из школы. Вечером этого дня тело ребенка было найдено в ближайшей лесополосе. В следкоме заявили, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего".
В поселок прибыли следователи-криминалисты Балахнинского межрайонного следственного отдела областного СУСК, а также сотрудники ГУ МВД. В настоящий момент проходит опрос свидетелей, проводятся экспертизы и оперативно-розыскные мероприятия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- Власти Ливана ищут установки, из которых обстреливалась территория Израиля
- США ослабляют масочный режим для привившихся жителей
- Власти США не дали комментариев по инциденту с российскими военными в Сирии
- В Нижегородской области обнаружили тело 12-летней школьницы
- Бывший и.о. шефа разведки США рассказал о «теневом президенте» страны
- Иск Навального к колонии во Владимире будет рассмотрен 8 июня
- Бывший вице-губернатор Мордовии задержан в «Шереметьево» по подозрению в даче взятки
- Суд поместил Медведчука под домашний арест
- Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги сократились в апреле
- Глава офиса Зеленского предложил срочно провести встречу «нормандской четверки»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru