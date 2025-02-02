В Забайкалье мальчик погиб из-за обрушения печи в аварийном доме

В городе Шилка Забайкальского края десятилетний мальчик погиб в результате обрушения кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю.

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По данным следствия, мальчик оказался под обломками кирпичной печи, рухнувшей на него в заброшенном доме. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и устанавливают принадлежность территории. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется работа с родителями погибшего.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:РоссияПроисшествиеЗабайкалье

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