В Забайкалье мальчик погиб из-за обрушения печи в аварийном доме

По данным следствия, мальчик оказался под обломками кирпичной печи, рухнувшей на него в заброшенном доме. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).



Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и устанавливают принадлежность территории. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется работа с родителями погибшего.

Осенью 2024 года в поселке Тепличный в Саратове двух детей придавило бетонной плитой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

