В Забайкалье мальчик погиб из-за обрушения печи в аварийном доме
В городе Шилка Забайкальского края десятилетний мальчик погиб в результате обрушения кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю.
По данным следствия, мальчик оказался под обломками кирпичной печи, рухнувшей на него в заброшенном доме. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и устанавливают принадлежность территории. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется работа с родителями погибшего.
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