Мальчик погиб при катании на ватрушке в Москве

Уголовное дело возбуждено в Москве после гибели ребёнка во время катания на надувной ватрушке. Об этом сообщает Главное следственное управления Следственного комитета по городу.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, трагедия произошла сегодня при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе столицы. Малолетний мальчик ударился головой и потерял сознание. Он умер до приезда скорой помощи, которую вызвали очевидцы происшествия.

Дело открыто по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте ЧП работают следователи. Как уточняет «Свободная пресса», трагический случай произошёл в районе Митино возле Рождественского пруда.

