В YouTube объяснили, почему заблокировали каналы Соловьёва
YouTube-каналы телеведущего Владимира Соловьёва заблокировали из-за нарушений условий использования, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе видеохостинга отметили, что был зафиксирован обход ранее введённых ограничений, а именно «размещение видео во время активного предупреждения».
«Когда, канал получает страйк, публикация контента или использование другого канала для обхода ограничений противоречит нашим Условиям», - пояснили в YouTube.
Ранее финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьёва, сообщает Ura.ru.
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