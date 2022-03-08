В YouTube объяснили, почему заблокировали каналы Соловьёва

YouTube-каналы телеведущего Владимира Соловьёва заблокировали из-за нарушений условий использования, сообщает «Интерфакс».

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В пресс-службе видеохостинга отметили, что был зафиксирован обход ранее введённых ограничений, а именно «размещение видео во время активного предупреждения».

«Когда, канал получает страйк, публикация контента или использование другого канала для обхода ограничений противоречит нашим Условиям», - пояснили в YouTube.

Ранее финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьёва, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:БлокировкаYoutubeВладимир Соловьёв
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