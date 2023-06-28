В Ярославской области запретили плеваться
Ярославская область стала первым регионом в стране, где ввели штрафы за плевки в общественном месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора области Михаила Евраева.
Чиновник встретился с режиссером Никитой Михалковым и обсудил с ним культурную жизнь региона. В ходе встрече губернатор рассказал гостю о культурной поддержке области всевозможными способами.
Он уточнил, что на сегодняшний день лишь две страны наказывают за подобное поведение - это Сингапур и Казахстан. Россия стала третьей в этом списке.
За плевок в общественном месте будут штрафовать в размере 1500 рублей, в случае повторного нарушения нарушитель заплатит три тысячи рублей., сообщили в правительстве Ярославской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Закон об отмене НДС на поездки по России важно принять до конца этой весенней сессии парламента
- Путин: В России неуважение к Корану является преступлением
- Блинкен: дипломаты США продолжат настаивать на консульском доступе к Гершковичу
- В Ярославской области запретили плеваться
- Польша усилит границу с Белоруссией из-за присутствия там бойцов «Вагнера»
- Максимальный размер ряда пособий вырастет на 49% в 2024 году
- Reuters: Байден заявил, что «Путин проигрывает войну в Ираке»
- Обломки затонувшего батискафа «Титан» доставили в Канаду
- В Нальчике полицейские ранили напавшего на них мужчину с ножом
- Захарова заявила, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru