В Ярославской области запретили плеваться

Чиновник встретился с режиссером Никитой Михалковым и обсудил с ним культурную жизнь региона. В ходе встрече губернатор рассказал гостю о культурной поддержке области всевозможными способами.



Он уточнил, что на сегодняшний день лишь две страны наказывают за подобное поведение - это Сингапур и Казахстан. Россия стала третьей в этом списке.

За плевок в общественном месте будут штрафовать в размере 1500 рублей, в случае повторного нарушения нарушитель заплатит три тысячи рублей., сообщили в правительстве Ярославской области.

