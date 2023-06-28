В Ярославской области запретили плеваться

Ярославская область стала первым регионом в стране, где ввели штрафы за плевки в общественном месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора области Михаила Евраева.

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Чиновник встретился с режиссером Никитой Михалковым и обсудил с ним культурную жизнь региона. В ходе встрече губернатор рассказал гостю о культурной поддержке области всевозможными способами.

Он уточнил, что на сегодняшний день лишь две страны наказывают за подобное поведение - это Сингапур и Казахстан. Россия стала третьей в этом списке.

За плевок в общественном месте будут штрафовать в размере 1500 рублей, в случае повторного нарушения нарушитель заплатит три тысячи рублей., сообщили в правительстве Ярославской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафЯрославская Область

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