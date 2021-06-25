В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников для избежания ограничений

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Ярославской области рекомендовал привить 60% работников гостиничной сфера и фудкортов в торговых центрах, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в противном случае будут введены соответствующие ограничения.

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Из-за роста числа заболевших в области уже вводятся дополнительные меры. Так, с 1 июля МФЦ будут принимать граждан только по предварительной записи, а пациентам для плановой госпитализации необходим будет сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация работников ряда сфер является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом. По её словам, в настоящее время подобные требования действуют уже в 10 регионах России, а с 28 июня обязательную вакцинацию для ряда работников введут еще в восьми регионах страны.


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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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