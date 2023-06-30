В ярославских школах введут уроки игры в шахматы

Ученики с первого по четвертый классы школ Ярославской области с нового учебного года будут изучать основы игры в шахматы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

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Сообщается, что на реализацию проекта, в том числе закупку оборудования выделено 30 миллионов рублей.

При этом обучать будут не только школьников, но и учащихся колледжей. На сегодняшний день подобные занятия ведутся в 50 школах области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШахматыЯрославская Область

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