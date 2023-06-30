В ярославских школах введут уроки игры в шахматы
30 июня 202317:38
Ученики с первого по четвертый классы школ Ярославской области с нового учебного года будут изучать основы игры в шахматы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.
Сообщается, что на реализацию проекта, в том числе закупку оборудования выделено 30 миллионов рублей.
При этом обучать будут не только школьников, но и учащихся колледжей. На сегодняшний день подобные занятия ведутся в 50 школах области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru