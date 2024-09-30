В Ярославле возбудили уголовное дело из-за похищения кенгуру

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».



Детеныш кенгуру по кличке Крош пропал из вольера в ночь на 27 сентября. По неофициальным данным, во время кражи в зоопарке не работали камеры наблюдения, был поврежден кабель.

Крош появился на свет прошлой зимой, однако сотрудникам зоопарка он показался только в марте, а до этого прятался в сумке матери. Родители-кенгуру оберегали малыша и никого к нему не подпускали, напоминает «Радиоточка НСН».

