В Ярославле возбудили уголовное дело из-за похищения кенгуру
Полиция Ярославля возбудила уголовное дело по факту хищения кенгуру из зоопарка, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Детеныш кенгуру по кличке Крош пропал из вольера в ночь на 27 сентября. По неофициальным данным, во время кражи в зоопарке не работали камеры наблюдения, был поврежден кабель.
Крош появился на свет прошлой зимой, однако сотрудникам зоопарка он показался только в марте, а до этого прятался в сумке матери. Родители-кенгуру оберегали малыша и никого к нему не подпускали, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru