В Ярославле возбудили уголовное дело из-за похищения кенгуру

Полиция Ярославля возбудила уголовное дело по факту хищения кенгуру из зоопарка, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Англии из зоопарка сбежала капибара по кличке Корица

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Детеныш кенгуру по кличке Крош пропал из вольера в ночь на 27 сентября. По неофициальным данным, во время кражи в зоопарке не работали камеры наблюдения, был поврежден кабель.

Крош появился на свет прошлой зимой, однако сотрудникам зоопарка он показался только в марте, а до этого прятался в сумке матери. Родители-кенгуру оберегали малыша и никого к нему не подпускали, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ярославский зоопарк
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеЗоопарк

Горячие новости

Все новости

партнеры