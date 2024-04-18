Роспотребнадзор: в России снижается число заражений ВИЧ-инфекцией

Наиболее часто в России заражаются ВИЧ-инфекцией мужчины в возрасте от 35 до 50 лет, такую статистику привёл заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев на первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Представитель ВОЗ в РФ заявила об успехах в лечении ВИЧ

Специалист также проинформировал, что в среднем в конце 2023 года в России было зарегистрировано 800 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения.

По его словам, начиная с 2015 года в стране наметился тренд на снижение заболеваемости.

«Этого удалось добиться за счет увеличения охвата пациентов антиретровирусной терапией», -подчеркнул Киреев.

Ранее биологи успешно испытали ДНК-вакцину против ВИЧ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сергей Венявский/РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорИнфекцияЗаболеваниеРоссияВИЧ

Горячие новости

Все новости

партнеры