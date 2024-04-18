Роспотребнадзор: в России снижается число заражений ВИЧ-инфекцией
Наиболее часто в России заражаются ВИЧ-инфекцией мужчины в возрасте от 35 до 50 лет, такую статистику привёл заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев на первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщает РИА Новости.
Специалист также проинформировал, что в среднем в конце 2023 года в России было зарегистрировано 800 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения.
По его словам, начиная с 2015 года в стране наметился тренд на снижение заболеваемости.
«Этого удалось добиться за счет увеличения охвата пациентов антиретровирусной терапией», -подчеркнул Киреев.
Ранее биологи успешно испытали ДНК-вакцину против ВИЧ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru