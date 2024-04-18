Роспотребнадзор: в России снижается число заражений ВИЧ-инфекцией

Специалист также проинформировал, что в среднем в конце 2023 года в России было зарегистрировано 800 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения.

По его словам, начиная с 2015 года в стране наметился тренд на снижение заболеваемости.

«Этого удалось добиться за счет увеличения охвата пациентов антиретровирусной терапией», -подчеркнул Киреев.

Ранее биологи успешно испытали ДНК-вакцину против ВИЧ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

