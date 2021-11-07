В Японии впервые больше, чем за год не зафиксировали смерти от COVID-19

В Японии впервые с августа 2020 года не выявили за сутки ни одного умершего от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные префектур страны.

В Токио впервые за 1,5 года выявлено менее 10 случаев коронавируса

Ранее в стране нулевая статистика смерти от коронавируса была зарегистрирована в августе 2020 года.

За прошедшие сутки в Японии выявили 126 новых случаев COVID-19, в том числе в Токио - 21. Численность жителей составляет почти 126 миллионов человек.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертностьПандемияКоронавирусЯпония
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