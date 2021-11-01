В Токио впервые за 1,5 года выявлено менее 10 случаев коронавируса
В столице Японии за последние 24 часа выявлено всего девять новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самое низкое значение с мая прошлого года, информирует администрация Токио.
В прошлый раз менее 10 заражений было зафиксировано в Токио 31 мая 2020 года. В стационарах японской столицы находятся 14 человек с тяжелыми симптомами течения COVID-19.
Минувшим летом Япония столкнулась с пятой волной коронавирусной инфекции. Еще в середине августа текущего года в Токио был обновлен антирекорд по заражениям коронавирусом - 5 773 случая.
Однако с наступлением осени в стране восходящего солнца суточный прирост коронавируса резко пошёл на убыль. Власти объясняют это активной вакцинацией населения.
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