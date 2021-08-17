В Японии умер «отец судоку» Маки Кадзи
Маки Кадзи, считающийся «отцом судоку», экс-глава японского издательства Nikoli умер в Японии в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в японской компании. Отмечается, что Кадзи скончался 10 августа от холангиокарциномы.
Напомним, издательство Nikoli в 1980-х годах на страницах своего журнала начало публиковать числовые головоломки, которые впоследствии стали популярны во всем мире. Сама же история создания подобных числовых головоломок уходит корнями в средние века. Считается, что прародителем судоку был латинский квадрат.
Между тем, 9 августа стало известно, что председатель совета директоров компании Mediascope Анджело Кодиньони скончался на 74 году жизни. В пресс-службе компании уточнили, что его смерть была скоропостижной. «В лице Анджело компания потеряла не только руководителя, но истинного друга, единомышленника и соратника», - говорится в сообщении.
Mediascope – технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка медиаисследований, мониторинга рекламы и средств массовой информации. Она проводит гибридные медиаизмерения в России.
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