В Германии умер легендарный футболист Герд Мюллер. Ему было 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мюнхенской «Баварии». Причины смерти не названы.

Ранее была информация, что чемпион мира и Европы страдает болезнью Альцгеймера. Последние 6 лет он находился в доме престарелых.

Герд Мюллер играл на позиции нападающего за «Баварию» и немецкую сборную . В составе мюнхенского клуба форвард провёл 453 матча и забил 398 мячей. Мюллер считается одним из лучших бомбардиров в истории мирового футбола.











