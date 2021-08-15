В Германии умер легендарный футболист Герд Мюллер
В Германии умер легендарный футболист Герд Мюллер. Ему было 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мюнхенской «Баварии». Причины смерти не названы.
Ранее была информация, что чемпион мира и Европы страдает болезнью Альцгеймера. Последние 6 лет он находился в доме престарелых.
Герд Мюллер играл на позиции нападающего за «Баварию» и немецкую сборную . В составе мюнхенского клуба форвард провёл 453 матча и забил 398 мячей. Мюллер считается одним из лучших бомбардиров в истории мирового футбола.
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