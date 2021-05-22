В Японии призвали помешать действиям РФ в Арктике

Японии необходимо помешать действиям России в Арктике. Об этом говорится в материале, опубликованном изданием «Нихон кэйдзай».

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По мнению автора статьи, Москва ведет себя «агрессивно» и пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, и этого ни в коем случае нельзя допустить.

Отмечается, что РФ не имеет права «приватизировать» морской путь. В свою очередь, Япония должна активно участвовать в происходящих в регионе процессах.

Как пишет автор материала, международное сообщество должно стремиться к установлению в Арктике «такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей».

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