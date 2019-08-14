В Японии погибло 23 человека из-за аномальной жары
В Японии от сильной жары, которая установилась на территории всей страны, погибло не менее 23 человек. Уточняется, что еще около 13 тысяч граждан были госпитализированы с тепловыми ударами. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные японского Главного пожарного управления.
Известно, что больше всего пострадали жители столицы Токио. Здесь в больницы было доставлено 1465 человек. Помимо этого, еще 977 японских граждан госпитализированы в префектуре Саитама, а 897 в префектуре Осака.
Нa дaнный момент, в некоторых регионaх стрaны темперaтурa воздухa достигaет 39 грaдусов. Большинство пострaдaвших и умерших — люди пожилого возрaстa, которые чaсто не используют кондиционеры.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление приведет по всей России к более резким изменениям погоды в июле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в большинстве регионов страны ожидается температура около и выше нормы. Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН подтвердилвыкладки метеорологов.
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