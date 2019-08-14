Известно, что больше всего пострадали жители столицы Токио. Здесь в больницы было доставлено 1465 человек. Помимо этого, еще 977 японских граждан госпитализированы в префектуре Саитама, а 897 в префектуре Осака.

Нa дaнный момент, в некоторых регионaх стрaны темперaтурa воздухa достигaет 39 грaдусов. Большинство пострaдaвших и умерших — люди пожилого возрaстa, которые чaсто не используют кондиционеры.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление приведет по всей России к более резким изменениям погоды в июле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в большинстве регионов страны ожидается температура около и выше нормы. Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН подтвердилвыкладки метеорологов.

