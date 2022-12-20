В Японии отменяют показы фильма «Аватар: Путь воды» из-за сбоев оборудования

В Японии показы фильма «Аватар: Путь воды» стали отменять из-за сбоев оборудования, пишет Bloomberg.

Сообщается, что оборудование кинозалов массово выходит из строя по причине слишком большой частоты кадров в ленте.

Так, в городе Нагое один из кинотеатров вдвое сократил частоту кадров. Другие кинозалы на свой страх и риск показывают картину.

В России фильм «Аватар: Путь воды» начнут показывать с 22 декабря. По мнению режиссера Джеймса Кэмерона, визуальные эффекты в его блокбастере совершеннее, чем в фильмах Marvel, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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