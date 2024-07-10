В Японии арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций

Россиянина, подозреваемого в экспорте товаров в Россию в обход санкций, арестовали в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Осаке.

Диппредставительствео отметило, что полиция недавно уведомила российскую сторону о произошедшем.

«Будем продолжать держать ситуацию на контроле», — указали в генконсульстве.

Как сообщили японские СМИ, в Осаке был арестован 38-летний россиянин — представитель торговой компании Astrade с офисом в этом городе. По материалам дела, в январе прошлого года гражданин якобы экспортировал в Россию ряд товаров, в том числе гидроциклы, двигатели для кораблей и подержанные мотоциклы, в обход санкций в отношении РФ. Японские правоохранительные органы считают, что в Россию был направлен контейнер с продукцией на сумму около 42 млн иен, пишет Ura.ru.

