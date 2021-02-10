В январе средняя сумма расходов на здоровье в России составила 3 тысячи рублей

Из динамики данных следует, что расходы на здоровье у россиян продолжают расти, в сравнении с прошлым годом число увеличилось на 4%. При этом отмечается, что в предыдущие годы рост расходов на здоровье был более значительным.

Общий объем трат на медицинские услуги среди клиентов банка за год вырос на 27%, при этом средний чек в январе 2018 года был выше и составлял 3387 рублей.

Руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк считает, что уменьшение трат на здоровье говорит о том, что россияне в 2020 году выбирали услуги здравоохранения более рационально и не тратили ресурсы на услуги эстетической медицины.

