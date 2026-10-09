В Калуге несколько модулей дата-центра «Яндекса» выведены из строя после атаки БПЛА

«Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями», - указали в компании.

При атаке никто не пострадал, на месте находятся экстренные службы и специалисты «Яндекса».

Ранее в городе Сасово Рязанской области в дата-центре «Яндекса» произошел пожар в результате беспилотной атаки, напоминает «Радиоточка НСН».

