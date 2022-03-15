В «Яндексе» назвали слухами продажу сервисов «Новости» и «Дзен»

Представитель компании «Яндекс» в разговоре с РБК назвал слухами информацию о продаже сервисов «Новости» и «Дзен».



Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что «Яндекс» намерен продать свои сервисы «Новости» и «Дзен». Один из источников заявил, что переговоры о такой сделке начались в конце прошлого года. По словам источников, есть несколько потенциальных покупателей, среди которых, в частности, «Vkontakte».

Во вторник также стало известно, что Елена Бунина покинула пост генерального директора «Яндекса» в России. В сообщении говорится, что на эту должность был назначен управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.





