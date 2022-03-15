У «Яндекса» сменился гендиректор
Елена Бунина покинула пост генерального директора «Яндекса» в России, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что на эту должность был назначен управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.
«Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний», - отметили в пресс-службе.
Также в «Яндексе» добавили, что Бунина останется HR-директором компании и, помимо прочего, сосредоточится на развитии образовательных проектов.
Ранее сервисы «Яндекс Go», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» были включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Песков заявил, что обсуждать переговоры с Украиной ещё преждевременно
- Песков назвал хулиганством акцию, устроенную в эфире Первого канала
- Биробиджан остался без теплоснабжения из-за коммунальной аварии
- Песков заявил о сохранении мер эпидбезопасности в отношении Путина
- В Киеве ввели комендантский час
- Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию на Украине
- В Совфеде предложили повысить россиянам пенсии на 20-30%
- Евросоюз ввёл новые санкции против России
- Лукашенко заявил, что в 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов
- «Жириновский буянит»: Врачи не могут понять, на кого он ругается
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru