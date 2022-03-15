У «Яндекса» сменился гендиректор

Елена Бунина покинула пост генерального директора «Яндекса» в России, сообщает пресс-служба компании.

«Яндекс» заявил о возможном дефолте после приостановки торгов бумагами компании

В сообщении говорится, что на эту должность был назначен управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.

«Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний», - отметили в пресс-службе.

Также в «Яндексе» добавили, что Бунина останется HR-директором компании и, помимо прочего, сосредоточится на развитии образовательных проектов.

Ранее сервисы «Яндекс Go», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» были включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, сообщает RT.

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