В «Яндексе» назвали ответ «Алисы» про героиню «Маши и Медведя» единичным случаем

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина обратила внимание на ответ «Алисы» на вопрос о том, почему героиня популярного мультфильма Маша живет одна, напоминает телеканал «360». Умная колонка заявила, что девочка — это призрак убитого ребенка, поэтому она не растет, а видеть ее могут только животные, в частности, медведь, который «лишил ее жизни». Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния информационных технологий на детей.

В «Яндексе» отметили, что «Алиса» может в единичных случаях некорректно отвечать на вопрос о мультфильме, однако теперь колонка не дает таких ответов. Компания рекомендовала использовать детский режим при общении с устройством, чтобы защитить ребенка от нежелательного контента.

