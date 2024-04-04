В «Яндексе» назвали ответ «Алисы» про героиню «Маши и Медведя» единичным случаем

Некорректный ответ колонки с голосовым помощником «Алиса» про главную героиню мультфильма «Маша и Медведь» — единичный случай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Омбудсмен Митянина: Некоторые мультфильмы негативно влияют на детей

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина обратила внимание на ответ «Алисы» на вопрос о том, почему героиня популярного мультфильма Маша живет одна, напоминает телеканал «360». Умная колонка заявила, что девочка — это призрак убитого ребенка, поэтому она не растет, а видеть ее могут только животные, в частности, медведь, который «лишил ее жизни». Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния информационных технологий на детей.

В «Яндексе» отметили, что «Алиса» может в единичных случаях некорректно отвечать на вопрос о мультфильме, однако теперь колонка не дает таких ответов. Компания рекомендовала использовать детский режим при общении с устройством, чтобы защитить ребенка от нежелательного контента.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ДетиЯндексМультфильм

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