В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
30 января 202414:01
В РФ за прошедшую неделю зарегистрировано почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Этот показатель превышает предыдущие семь дней на пять процентов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Зарегистрировано почти 978 тысяч случаев, что на 4,9% выше чем на предыдущей неделе», - говорится в сообщении.
Согласно статистике, 15% заболевших - москвичи и петербуржцы, остальные 85% приходятся на остальные российские регионы.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН назвал причины вспышки коклюша в России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru