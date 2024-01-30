В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В РФ за прошедшую неделю зарегистрировано почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Этот показатель превышает предыдущие семь дней на пять процентов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Зарегистрировано почти 978 тысяч случаев, что на 4,9% выше чем на предыдущей неделе», - говорится в сообщении.

Согласно статистике, 15% заболевших - москвичи и петербуржцы, остальные 85% приходятся на остальные российские регионы.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН назвал причины вспышки коклюша в России.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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