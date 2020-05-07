В Якутии заявили о необходимости снижения нормативов по койкам с ИВЛ
В Якутии заявили о необходимости снижения нормативов по количеству коек с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за их избыточности в регионе. Соответствующее заявление сделал глава республики Айсен Николаев в рамках прямого эфира в Instagram в четверг.
По словам Николаева, в регионе нет необходимости наращивания количества коек с ИВЛ, поскольку около 65% пациентов с COVID-19 переносят заболевание бессимптомно. Согласно его данным, в регионе из 170 созданных реанимационных коек ни одна не занята больным с коронавирусной инфекцией.
Между тем, глава Якутии отметил необходимость создания коек для амбулаторного лечения бессимптомных больных, которых большинство. Николаев подчеркнул, что такая же ситуация в целом по стране, в связи с чем призвал изменить требования Минздрава по наращиванию таких коечных мест.
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