В Якутии захотели обложить налогом владельцев собак

Было подсчитано, что отлов, помещение под карантин, вакцинация и чипирование одной собаки обходится властям в 14 тысяч рублей. Авксентьева посетовала, что это больше, чем пособие на детей.

При этом федеральный закон обязывает муниципалитеты отвечать за работу с бездомными животными, в том числе финансово.

Авксентьева в качестве примера привели зарубежный опыт: в других странах, по ее словам, владельцы собак в обязательном порядке платят налог на своих питомцев, а эти средства направляются на содержание приютов для животных, сообщает телеканал «360».

