В Якутии захотели обложить налогом владельцев собак
Власти Якутии подумывают о введении налога на владельцев собак. Как заявила в ходе еженедельной планерки мэр столицы республики Сардана Авксентьева, таким образом местные власти намерены компенсировать свои затраты на борьбу с бродячими животными.
Было подсчитано, что отлов, помещение под карантин, вакцинация и чипирование одной собаки обходится властям в 14 тысяч рублей. Авксентьева посетовала, что это больше, чем пособие на детей.
При этом федеральный закон обязывает муниципалитеты отвечать за работу с бездомными животными, в том числе финансово.
Авксентьева в качестве примера привели зарубежный опыт: в других странах, по ее словам, владельцы собак в обязательном порядке платят налог на своих питомцев, а эти средства направляются на содержание приютов для животных, сообщает телеканал «360».
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