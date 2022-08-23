В Якутии врач одновременно осмотрел около 10 человек

Минздрав Якутии объявил о проведении проверки после публикации в соцсетях видео, снятого в одной из больниц Якутска, сообщает пресс-служба ведомства.

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На кадрах, которые распространились в Интернете, врач проводит в кабинете одновременный медосмотр около 10 человек. Отмечалось, что оно снято в одной из больниц Якутска.

Министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева заявила, что считает ситуацию в Якутской городской больнице №3 «неприемлемой для медицинского работника».

«Безусловно, мы проведем служебную проверку, побеседуем с врачом, чтобы понять причины. Мы внимательно относимся к качеству оказания медицинской помощи», - подчеркнула она, добавив, что главврачу больницы поручили найти попавших на видео пациентов и пригласить их на повторный приём.

Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Санкт-Петербурге фиксируется нехватка врачей и медработников, больницы Северной столицы нуждаются в педиатрах, терапевтах, аллергологах и иммунологах, инфекционистах и кардиологах, диагностах и работниках скорой помощи, сообщают «Невские новости».

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Фото: Телеканал 360
ТЕГИ:ПроверкаМедицинское ОбследованиеПоликлиникиЯкутияЯкутск
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