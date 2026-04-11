Москалькова встретила возвращающихся в РФ пленных курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла на пограничный пункт белорусско-украинской границы и встретилась с возвращающимися с Украины жителями Курской области, которые ранее попали в плен. Об этом сообщает ТАСС.

Омбудсмену Москальковой направили список из 200 политзаключенных на Украине

Российский омбудсмен убедилась, что с гражданами все в порядке. Она поинтересовалась их самочувствием и условиями содержания в пунктах временного размещения.

Накануне Москалькова объявила о возвращении в РФ последних семи курян, которых Украина удерживала в качестве заложников в Сумской области. По словам омбудсмена, в их числе оказались пять женщин и двое мужчин.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
