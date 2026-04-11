Во Владикавказе по делу о взрыве на складе задержали 3 подозреваемых

Во Владикавказе задержали троих подозреваемых по делу о взрыве на складе пиротехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей управления СК по Северной Осетии.

Отмечается, что все трое задержанных являются местными жителями. Согласно информации источника, среди них — собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий.

Днем 10 апреля в Партизанском переулке на складе пиротехнической продукции прогремел взрыв, после чего начался пожар. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека, еще 15 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

Согласно версии представителей экстренных служб, причиной происшествия могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

