Во Владикавказе по делу о взрыве на складе задержали 3 подозреваемых

Отмечается, что все трое задержанных являются местными жителями. Согласно информации источника, среди них — собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий.

Днем 10 апреля в Партизанском переулке на складе пиротехнической продукции прогремел взрыв, после чего начался пожар. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека, еще 15 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

Согласно версии представителей экстренных служб, причиной происшествия могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».