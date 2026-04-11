СМИ: КНР в ближайшее время собирается поставить ИРИ системы ПВО

В ближайшее время КНР собирается поставить в ИРИ новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Китай намерен передать Ирану системы, которые представляют собой переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

При этом представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил телеканалу, что Пекин последовательно выполняет международные обязательства. В дипмиссии призвали США воздержаться от безосновательных обвинений, попыток искусственно связывать события и раздувания ситуации, а также выразили надежду на то, что соответствующие стороны будут способствовать снижению напряженности.

Ранее издание «The New York Times» сообщило, что Иран не может полностью открыть Ормузский пролив, так как в его акватории остались необезвреженные мины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

