В Якутии пенсионерки попали в реанимацию, выпив химическую жидкость

Это произошло в пансионате «Забота». Их состояние оценивается как «тяжелое», две из них остаются в реанимации. 25 июня из частного пансионата были госпитализированы четверо пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет. Женщина 85 лет скончалась, остальных спасают врачи.

Других случаев отравления жидкостью в пансионате не зафиксировано.

Ранее курганская школьница скончалась после отравления «Мистером Сидром», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

