В Якутии пенсионерки попали в реанимацию, выпив химическую жидкость
26 июня 202306:42
В Якутии госпитализировали трех пенсионеров, которые выпили химическую жидкость, сообщает РИА Новости.
Это произошло в пансионате «Забота». Их состояние оценивается как «тяжелое», две из них остаются в реанимации. 25 июня из частного пансионата были госпитализированы четверо пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет. Женщина 85 лет скончалась, остальных спасают врачи.
Других случаев отравления жидкостью в пансионате не зафиксировано.
Ранее курганская школьница скончалась после отравления «Мистером Сидром», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru