Число погибших от отравления сидром в Самарской области возросло до 12

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с 10 до 12 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Курганская школьница скончалась после отравления «Мистером Сидром»

Отмечается, что из 15 пострадавших в больнице остается один пациент. Указывается, что его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее, 12 июня, число граждан, отравившихся суррогатным алкогольным напитком «Мистер сидр» в Ульяновской области, выросло до 67. Из них 21 человек умер, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Самарская ОбластьОтравление

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