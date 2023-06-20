Число погибших от отравления сидром в Самарской области возросло до 12
20 июня 202317:43
Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с 10 до 12 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
Отмечается, что из 15 пострадавших в больнице остается один пациент. Указывается, что его состояние оценивается как тяжелое.
Ранее, 12 июня, число граждан, отравившихся суррогатным алкогольным напитком «Мистер сидр» в Ульяновской области, выросло до 67. Из них 21 человек умер, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru