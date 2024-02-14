В Самарской области запретили мигрантам работать в такси и сфере образования
Мигрантам запретили работать по патенту в сфере общественного транспорта, такси, сфере образования в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее губернатор Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за занятостью иностранных граждан. Региональное правительство опубликовало соответствующее постановление 14 февраля.
«В Самарской области мигранты по патенту не смогут работать в сфере общественного транспорта, такси, а также сфере образования. ... Ограничения коснутся и агентств по подбору персонала», — указали в пресс-службе.
Ограничения вступят в силу с 24 февраля.
Ранее власти Калужской области запретили мигрантам работать в такси, общественном транспорте, розничной торговле и заведениях общепита, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru