В Самарской области запретили мигрантам работать в такси и сфере образования

Мигрантам запретили работать по патенту в сфере общественного транспорта, такси, сфере образования в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

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Ранее губернатор Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за занятостью иностранных граждан. Региональное правительство опубликовало соответствующее постановление 14 февраля.

«В Самарской области мигранты по патенту не смогут работать в сфере общественного транспорта, такси, а также сфере образования. ... Ограничения коснутся и агентств по подбору персонала», — указали в пресс-службе.

Ограничения вступят в силу с 24 февраля.

Ранее власти Калужской области запретили мигрантам работать в такси, общественном транспорте, розничной торговле и заведениях общепита, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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