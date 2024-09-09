В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата
9 сентября 202413:41
В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата (около 52,5 граммов), передает издание SakhaPress.
Примечательно, что найденный алмаз имеет ювелирное качество. Камень добыли работники ночной смены компании «Алмазы Анабара» группы компаний АЛРОСА. Алмаз отправили на экспертную оценку.
По данным издания, этот алмаз стал вторым камнем подобного размера, добытого в России менее чем за год.
Ранее в Ботсване нашли крупнейший за всю историю добычи алмаз, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне с доходом от 500 тыс. рублей пострадают от новых налогов больше всего
- Голикова: Число мест на целевое обучение в вузах составило 145,4 тысячи
- В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата
- Минобороны: ВСУ потеряли до 620 человек за сутки в Курской области
- Участник КВН Сангаджи Тарбаев призвал не забывать игру после смерти Маслякова
- Системы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях
- «Сегун» выиграл 14 наград «Эмми» и установил рекорд премии
- Поверенный в делах Украины в Грузии был уволен за покупку стиральных машин
- СМИ: Ведущего КВН Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище
- ФАС возбудило дело против банка ВТБ за рекламу продукта
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru