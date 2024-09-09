В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата

В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата (около 52,5 граммов), передает издание SakhaPress.

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Примечательно, что найденный алмаз имеет ювелирное качество. Камень добыли работники ночной смены компании «Алмазы Анабара» группы компаний АЛРОСА. Алмаз отправили на экспертную оценку.

По данным издания, этот алмаз стал вторым камнем подобного размера, добытого в России менее чем за год.

Ранее в Ботсване нашли крупнейший за всю историю добычи алмаз, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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