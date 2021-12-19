В Якутии более 40 тысяч жителей остались без электричества в пятидесятиградусный мороз

В Якутии произошла авария на линии электропередач «Майя-Чурапча», сообщает «Интерфакс».

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Без электричества остались около 42 тыс. человек. В районах отключения температура воздуха составляет 43-48 градусов ниже ноля. Авария произошла в 54 км от села Майя.

На время устранения аварии задействованы дизельные электростанции. Котельные в населенных пунктах обеспечены резервными источниками питания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯкутияЭлектричество
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