В Якутии более 40 тысяч жителей остались без электричества в пятидесятиградусный мороз

Без электричества остались около 42 тыс. человек. В районах отключения температура воздуха составляет 43-48 градусов ниже ноля. Авария произошла в 54 км от села Майя.

На время устранения аварии задействованы дизельные электростанции. Котельные в населенных пунктах обеспечены резервными источниками питания.

