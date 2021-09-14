Несколько районов Екатеринбурга остались без электричества

Массовый сбой в работе электросетей произошел сразу в нескольких районах Екатеринбурга. Об этом сообщает Ura.ru.

По сообщениям жителей города, без света остались небоскреб «Высоцкий», здание Свердловского областного суда, офисы банков, светофоры.

Как сообщили в пресс-службе «МРСК Урала», масштабное отключение электричества произошло в Центральном и Юго-Западном районах уральской столицы из-за нарушения кабеля.

«Специалисты выехали на место, параллельно осуществляется перевод нагрузки на резервные схемы. Подробностей инцидента пока нет, но мы не исключаем внешнего воздействия», — подчеркнули в компании.

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ТЕГИ:ЭлектроэнергияЕкатеринбург
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