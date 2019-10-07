В X5 Retail Group опровергли обыски в офисе компании

Глава управления по связям с общественностью компании X5 Retail Group Денис Кузнецов в эфире НСН опроверг появившуюся в СМИ информацию о проверке причастности ретейлера к незаконному возмещению НДС.

«Никаких обысков не было. Была камеральная проверка. Камеральная проверка X5, как крупного налогоплательщика, проходят ежеквартально. В рамках этих проверок представители налоговых органов посещают офисы X5 для проведения осмотра и проверки документов. Мы пока не располагаем какими-либо претензиями к компании в отношении исполнения обязанностей по уплате налогов. Но сотрудничаем, и сейчас идёт проверка», - заявил НСН Кузнецов.

Ранее СМИ сообщили о том, что в офис крупнейшего российского ретейлера пришли представители отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО Москвы и сотрудники Федеральной налоговой службы. По данным источника, в компании проводился осмотр помещений и документов.

Ранее стало известно, что X5 Retail Group сообщила о закрытии и переформатировании большей части магазинов «Карусель». Их планируется переоборудовать в точки большого формата и передать в управление сети «Перекрёсток».

