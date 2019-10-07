Силовики пришли с обысками в «Пятёрочку» и «Перекрёсток»

Обыски прошли в офисе магазинов ретейлера X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и т.д.), сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что осмотр помещений и документов был произведён сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, а также Федеральной налоговой службы (ФНС). Сети подозревают в возможной причастности к незаконному возмещению НДС.

Ранее стало известно, что X5 Retail Group сообщила о закрытии и переформатировании большей части магазинов «Карусель». Их планируется переоборудовать в точки большого формата и передать в управление сети «Перекрёсток».

