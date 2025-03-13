В X5 Group рассказали о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»

По его словам, в настоящее время ещё рано говорить о каких-либо планах по восстановлению супермаркета.

«Когда мы будем готовы что-то по этому поводу заявить, то обязательно напишем», — заключил он.

Ранее военкор Влад Андрица заявил, что от магазина «Пятёрочка» в Судже, которы разрисовали украинские солдаты, «буквально ничего не осталось», сообщает RT.

