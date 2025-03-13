В X5 Group рассказали о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»

Судьба разграбленного в Судже магазина «Пятерочка» пока остается неопределенной. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил глава управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов.

Российские войска подняли флаг РФ над центром Суджи

По его словам, в настоящее время ещё рано говорить о каких-либо планах по восстановлению супермаркета.

«Когда мы будем готовы что-то по этому поводу заявить, то обязательно напишем», — заключил он.

Ранее военкор Влад Андрица заявил, что от магазина «Пятёрочка» в Судже, которы разрисовали украинские солдаты, «буквально ничего не осталось», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:РемонтКурская ОбластьМагазины

Горячие новости

Все новости

партнеры