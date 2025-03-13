В X5 Group рассказали о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»
13 марта 202515:57
Судьба разграбленного в Судже магазина «Пятерочка» пока остается неопределенной. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил глава управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов.
По его словам, в настоящее время ещё рано говорить о каких-либо планах по восстановлению супермаркета.
«Когда мы будем готовы что-то по этому поводу заявить, то обязательно напишем», — заключил он.
Ранее военкор Влад Андрица заявил, что от магазина «Пятёрочка» в Судже, которы разрисовали украинские солдаты, «буквально ничего не осталось», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, когда налоговый вычет при покупке жилья превысит миллион
- В X5 Group рассказали о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»
- Россиянам объяснили, как избежать выгорания
- «Трясет, как пацана малолетнего»: Дзюбу вызвали в сборную России
- Россиянам рассказали о последствиях покупки контрафактного смартфона
- В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО и магазин
- ВС РФ поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ
- Ушаков заявил, что Россия не хочет временного перемирия на Украине
- Финляндия выделила Украине пакет военной помощи на 200 млн евро
- Захарова прослезилась, перечисляя детские жертвы из-за атак ВСУ на регионы РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru