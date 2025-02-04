В Wildberries заблокировали фейковый сайт маркетплейса
4 февраля 202500:19
Служба безопасности Wildberries заблокировала поддельный сайт маркетплейса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.
Его создали злоумышленники для рассылки ложных сообщений об акциях для обмана пользователей.
Ранее Wildberries запустил онлайн-чаевые для курьеров и менеджеров ПВЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru