В Wildberries заблокировали фейковый сайт маркетплейса

Служба безопасности Wildberries заблокировала поддельный сайт маркетплейса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

В России снимут биографическую драму про Wildberries

Его создали злоумышленники для рассылки ложных сообщений об акциях для обмана пользователей.

Ранее Wildberries запустил онлайн-чаевые для курьеров и менеджеров ПВЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Мошенникимаркетплейс

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