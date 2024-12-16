В России снимут биографическую драму про Wildberries

Биографическую драму об истории создания маркетплейса Wildberries снимут в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу сооснователя интернет-магазина Владислава Бакальчука.

Автором идеи и продюсером картины выступит сам предприниматель. Как отметил Бакальчук, история создания и развития маркетплейса — «готовый сценарий для захватывающего фильма».

«В ней есть все: взлеты и падения, любовь и крепкая семья, кризисы и конфликты, харизматичные главные герои и хрестоматийные злодеи», — подчеркнул бизнесмен.

Режиссер и актерский состав будущего фильма пока неизвестны. Бюджет картины составит около 200 млн рублей. Сейчас Бакальчук готовит заявку в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа на софинансирование ленты.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что снимет фильм по творчеству писателя Федора Достоевского в Москве.

