В России снимут биографическую драму про Wildberries
Биографическую драму об истории создания маркетплейса Wildberries снимут в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу сооснователя интернет-магазина Владислава Бакальчука.
Автором идеи и продюсером картины выступит сам предприниматель. Как отметил Бакальчук, история создания и развития маркетплейса — «готовый сценарий для захватывающего фильма».
«В ней есть все: взлеты и падения, любовь и крепкая семья, кризисы и конфликты, харизматичные главные герои и хрестоматийные злодеи», — подчеркнул бизнесмен.
Режиссер и актерский состав будущего фильма пока неизвестны. Бюджет картины составит около 200 млн рублей. Сейчас Бакальчук готовит заявку в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа на софинансирование ленты.
Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что снимет фильм по творчеству писателя Федора Достоевского в Москве.
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