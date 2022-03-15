В Wildberries рассказали о сбоях в работе сайта и приложения
В результате сбоев в работе сайта и приложения онлайн-ретейлера Wildberries личные данные и платежная информация пользователей не пострадали. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
14 марта стало известно, что в функционировании Wildberries сразу в нескольких странах зафиксировали сбои. Отмечается, что специалисты уже устранили более 70% ошибок, число которых за день снизилось вчетверо. При этом 15 марта, по данным сайта Downdetector, пользователи из разных государств опять жалуются на сбои в работе Wildberries.
В компании уверяют, что данные банковских карт клиентов защищены согласно стандартам Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), который создан ведущими международными игроками в сфере платежных систем.
В Wildberries добавили, что пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме, а в мобильных сервисах покупателям до сих пор доступны основные функции по оформлению и оплате покупок, а также отслеживанию их текущего статуса. Сообщается, что IT-специалисты продолжают работать над исправлением ошибок мобильного приложения и сайта.
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