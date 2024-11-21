В Wildberries опровергли, что Татьяна Ким планирует стать президентом России
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) никогда не хотела быть президентом России, сообщает Ura.ru. со ссылкой на пресс-службу Ким.
Ранее сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что его бывшая супруга Татьяна Ким зимой прошлого года изъявляла о своем желании стать президентом России к 2030 году
«Это ложь, как и все, что транслируется Бакальчуком в последние месяцы», — заявила команда основательницы Wildberries.
Татьяна Ким подала иск о разводе в конце июня. В середине октября Бакальчук сообщил, что подал встречный иск о разделе имущества. По его словам, Ким хочет определить свою долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а его как 1/7. Бизнесмен выступает за раздел имущество в долях 50 на 50, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru