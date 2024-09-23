Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию.

Бакальчук пообещала заботиться о семьях погибших при стрельбе у офиса Wildberries

Предпринимательница вернула свою девичью фамилию. Теперь она Татьяна Ким.

В июле предпринимательница подала на развод на фоне конфликта с мужем Владиславом Бакальчуком из-за объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ», объединенную компанию с Wildberries. Тогда Татьяна Бакальчук назвала объединение с Russ правильным решением, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Бизнес

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