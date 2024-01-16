В Wildberries объявили о возврате денег за отмененные заказы после пожара

«Для части покупателей мы заменили товары на такие же при наличии на других складах, остальным отправили деньги за отмену заказов», - уточняется в публикации.

В ближайшее время свои заказы после замены товаров получит 47% покупателей. Еще 11% заказов уже выданы. Также 53% покупателей получат возврат денежных средств.

Ранее, 13 января, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад маркетплейса Wildberries. МЧС России рассматривает три версии пожара, передает «Радиоточка НСН».



