В Wildberries объявили о возврате денег за отмененные заказы после пожара
Маркетплейс Wildberries компенсирует покупателям убытки за отмененные заказы со сгоревшего склада в Шушарах, следует из сообщения пресс-службы в Telegram-канале компании.
«Для части покупателей мы заменили товары на такие же при наличии на других складах, остальным отправили деньги за отмену заказов», - уточняется в публикации.
В ближайшее время свои заказы после замены товаров получит 47% покупателей. Еще 11% заказов уже выданы. Также 53% покупателей получат возврат денежных средств.
Ранее, 13 января, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад маркетплейса Wildberries. МЧС России рассматривает три версии пожара, передает «Радиоточка НСН».
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